الطقس.. عودة زخات الحالوب مجدداً في مدن البلاد

2020/02/24 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي علي الكربلائي، الاثنين، عودة زخات الحالوب مجدداً في عدة مدن عراقية.وقال الكربلائي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “هنالك تحسناً في فرص الامطار في بعض المناطق، كالبصرة والسماوة والمنطقة الغربية وجنوب ووسط صلاح الدين”.ورجح الكربلائي “هطول امطار غزيرة في كافة مدن الوسط والجنوب بالاضافة […]

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