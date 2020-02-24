امانة بغداد : منتصف الشهر المقبل هو موعد انتهاء العمل بصيانة مجسر ساحة بيروت

2020/02/24 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد عن استمرار ملاكاتها في دائرة المشاريع بتأهيل وصيانة مجسر ساحة بيروت للجانب المتوجه من حي المستنصرية باتجاه حي المهندسين وعلى مدار الساعة.وقال بيان لامانة بغداد، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، انه “المقرر لانجاز العمل هو منتصف الشهر المقبل في حال عدم حدوث عارض كالأمطار الغزيرة وغيرها من العوارض […]

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