2020/02/24 | 10:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية امريكا يكتب تفاصيل "مكالمتـه" مع علاوي على "تويتر" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية امريكا يكتب تفاصيل "مكالمتـه" مع علاوي على "تويتر" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).