كشف غموض عودة مجموعة من الأسرى العراقيين

2020/02/24 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت في الآونة الاخيرة اخبار عن عودة مجموعة من اسرى الجيش العراقي عن طريق المنطقة الكردية وفي هذا الشان اصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا في الموضو...

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