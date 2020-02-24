البحث عن عناصر ارهابية استهدفت ملعب في بلد

2020/02/24 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اجرت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية استهدفت يوم أمس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ملعب وكوفي شوب في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.وقال بيان لخلية الاعلام الامني، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “عملية الاستهداف ادت الى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر”.

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