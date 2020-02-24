وزارة النفط تعلن الإيرادات الإضافية المتحققة عن تصدير شحنات النفط الخام

2020/02/24 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة النفط، الإثنين، الايرادات الاضافية المتحققة عن تصدير شحنات النفط الخام الفورية، بعلاوات سعرية لشهر كانون الثاني الماضي.وقال مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية بلغ (1) مليون و(938) الف و(889) برميلا، […]

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