البصرة.. قوة الصدمة تعتقل 7 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات

2020/02/24 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت قوة الصدمة التابعة لشرطة البصرة، الاثنين، عن القاء القبض على (7) متهمين بترويج وتعاطي المخدرات.وقالت القوة في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنها “القت القبض على (7) متهمين بترويج وتعاطي المخدرات”، مبينة أنه “تم ضبط مواد مخدرة بحوزة المتهمين الذين تم تسليمهم إلى قسم المخدرات”.وتعهدت القوة بـ”ملاحقة […]

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