2020/02/24 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن استقبال وجبة جديدة من اللاجئين السوريين.

وقالت الحكومة في بيان اليوم ان 84 لاجئا دخلوا اراضي الاقليم عبر منطقة سحيلا، مشيرا الى إيوائهم في مخيم برده رش.

ونوه البيان الى ان إجمالي اعداد الوافدين من اللاجئين السوريين منذ تاريخ 14 من شهر اكتوبر الماضي قد بلغ 21185 لاجئا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كوردستان يستقبل عشرات اللاجئين السوريين بموجة نزوح جديدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كوردستان يستقبل عشرات اللاجئين السوريين بموجة نزوح جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).