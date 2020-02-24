الاحتلال يغلق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة بشكل مفاجئ

2020/02/24 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت سلطات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين ، حاجز بيت حانون “إيرز” شمالي قطاع غزة حتى إشعار آخر.وقال مسؤول في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال أغلقت صباح اليوم حاجز بيت حانون بشكل مفاجئ.وأشار إلى أن الاحتلال أرجع أهالي الأسرى الذين كانوا في طريقهم لزيارة ذويهم في أحد السجون الصهيونية وكذلك أرجع […]

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