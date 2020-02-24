كهرباء الجنوب تعلن المباشرة بصيانة الخط الايراني

2020/02/24 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم الاثنين، المباشرة باعمال صيانة الخط الايراني في المناطق الحدودية مع ‏محافظة البصرة استعدادا لفصل الصيف‎.‎ وقال مدير الشركة زياد علي فاضل، إن” ملاكات نقل الطاقة في الجنوب باشرت العمل على صيانة خط ‏خرمشهر – بصرة ٤٠٠ (٤٠٠ ك ف) احد الخطوط المجهزة لمحافظة البصرة “.‏ واضاف […]

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