2020/02/24 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة : برهم صالح لن يتسلم منصب رئيس الوزراء تحت أي ذريعة

المستقلة ..



اكد مصدر سياسي مطلع، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يتدخل إطلاقاً بإختيار الكابينة الوزارية للمكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، مبيناً في الوقت نفسه أن صالح لن يتسلم رئاسة الوزراء تحت أية ذريعة.

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