2020/02/24 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين : تم توزيع الماستر كارد على نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد الدولية الصادرة من قبل المصرف.

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