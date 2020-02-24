حقوق الانسان تستغرب من موافقة مجلس الوزراء على دخول الصينيين للعراق

2020/02/24 | 11:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ابدى عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الاثنين، استغرابه من استثناء مجلس الوزراء دخول وافدين صينيين الى العراق.

وقال البياتي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "نستغرب موافقة مجلس الوزراء على دخول الملاكات الصينية إلى الاراضي العراقية".

وتساءل "لا ادري ما هي الضرورة الملحة في استقبال ملاكات صينية وتعريض حياة العراقيين الان للخطر؟".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الجلسة التي عقدها بتاريخ 11/2/2020 على دخول الملاكات الصينية الى العراق شريطة حصولهم على ترخيص طبي متكامل من احدى المؤسسات الصحية المعتمدة في (دبي والدوحة) مع بقائهم في تلك الدول (المحطات) لمدة لا تقل عن شهر للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، وتقديمهم ما يؤيد ذلك.

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