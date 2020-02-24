ترامب يصل الهند في زيارة رسمية لمدة يومين

2020/02/24 | 11:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى الهند في زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية.

وقالت قناة "إن دي تي في" الهندية، ان "ترامب وصل إلى مطار أحمد آباد الدولي"، مبينة انه "سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية ناماستي بولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".

وأضافت أنه "من المقرر أن يلقي كل من ترامب ومودي خطابا أمام حشد مؤلف من حوالى 125 ألف شخص في ملعب الكريكيت العملاق وسط عرض رائع عن التنوع الثقافي في الهند".

وبينت أن "ترامب يزور برفقة السيدة الأولى ميلانيا مدينة أجرا لرؤية ضريح تاج محل، ثم يتوجه إلى دلهي حيث من المقرر أن يجري محادثات على مستوى الوفود مع مودي غدا الثلاثاء قبل العودة إلى واشنطن".

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