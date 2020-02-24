العراق يغلق معبرا حدوديا مع الكويت بسبب كورونا

2020/02/24 | 11:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة قال مدير ناحية منطقة صفوان العراقية اليوم الاثنين إن العراق أغلق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة وذلك بطلب من السلطات الكويتية.ولم يذكر المسؤول سببا لذلك الإجراء لكنه يأتي وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت أبلغت اليوم الاثنين عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بينهم مواطن سعودي بالفيروس.ومدد العراق يوم السبت منع دخول غير العراقيين من إيران التي قالت إنها أكدت حتى الآن 43 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

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