2020/02/24 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت بورصة الكفاح اليوم الاثنين استقرارا في اسعار صرف الدولار ببغداد وكانت الاسعار كالتالي .أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 121.000 دينارا سعر شراء الدولار = 120.000 دينارا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 24-2-2020 الاثنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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