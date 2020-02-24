الجيش السوري يسيطر على عدة قرى بريف ادلب الجنوبي

2020/02/24 | 11:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الاثنين، عن استعادة قوات الجيش السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي.

وقالت "سانا" إن "الجيش العربي السوري حرر منطقة تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي".

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "قوات الجيش السوري واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم مزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى سبعة مناطق، وهي الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير".

وأشارت وكالة "سانا" مساء أمس الاحد إلى أن وحدات الجيش العربي السوري استعادت قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غربي مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

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