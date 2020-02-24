مقتل واصابة 3 اشخاص بمشاجرة عائلية شمالي ديالى

2020/02/24 | 11:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمقتل شخصين واصابة ثالث بمشاجرة عائلية في قضاء الخالص شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "رجل وابنه قتلا بالإضافة الى اصابة احد اقربائهم بمشاجرة عائلية مسلحة في قرية منصورية الشط بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

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