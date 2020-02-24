اغلاق معبري مندلي والمنذرية الحدودين مع ايران امام التبادل التجاري

2020/02/24 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بأن معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران اغلقا امام التبادل التجاري.وقال المصدر، إن “معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران في ديالى اغلقا منذ ساعات الصباح الاولى امام عمليات التبادل التجاري تنفيذ لقرار خلية الازمة والمتضمن اغلاق المعبرين لمدة 72 ساعة”.واضاف المصدر،ان “الوافدين من العراقيين من […]

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