التربية تعلن إجراءاتها للوقاية من كورونا

2020/02/24 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، تفاصيل إجراءاتها الوقائية لحماية الطلبة من فايروس كورونا.

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