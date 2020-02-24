امريكا تعتــقل

2020/02/24 | 11:49 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم، بأن القوات الأميركية اعتقلت قياديا بالحشد الشعبي خلال عملية انزال جوي نفذتها في ناحية البغدادي غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "قوة امريكية محمولة جوا نفذت في ساعة متقدمة من فجر اليوم، عملية انزال جوي في ناحية البغدادي بقضاء هي...

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