2020/02/24 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​يزور وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية، موسكو مطلع الأسبوع المقبل.وقال مصدر إن الوفد القيادي بقيادة إسماعيل هنية سيزور موسكو مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين المقبل الثاني من مارس/آذار القادم.كان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من حركة حماس برئاسة هنية يزور موسكو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من حركة حماس برئاسة هنية يزور موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).