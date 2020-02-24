جوارديولا: ريال مدريد لم يتأثر برحيل رونالدو

2020/02/24 | 11:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن فريق ريال مدريد لم يتأثر كثيرًا بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين.وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “رونالدو، مثل ميسي، رجل يستطيع تسجيل 50 أو 60 هدفًا في الموسم، أي فريق يمكن أن يعاني قليلًا إذا رحلوا”.وأضاف: “لكن الآن ريال

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