2020/02/24 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المعاون الاداري لمديرية شهداء ذي قار احمد البطاط ، الاثنين، توزيع وجبة جديدة من المنح العقارية لذوي الشهداء، بعد ‏استئناف عملها نتيجة التوقف الذي رافق الاحداث التي شهدتها المحافظة طوال اربعة اشهر.‏ وقال البطاط في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “مديرية شهداء ذي قار وزعت اكثر من 60 صكا من المنح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع وجبة جديدة من المنح العقارية لذوي شهداء الحشد في ذي قار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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