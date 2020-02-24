انطلاق اجتماع الرئاسات الثلاث في الاقليم مع وفد كوردستان الى بغداد

2020/02/24 | 11:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق اجتماع للرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان يوم الاثنين مع رؤساء الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي والوفد السياسي الذي زار بغداد مؤخرا.

وانعقد الاجتماع بإشراف مباشر من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني اذ ستتم خلاله مناقشة النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات الوفد السياسي في بغداد.

وبحسب المعلومات المتوفرة لشفق نيوز، فإن الاجتماع سيتناول مسألة مشاركة الكورد في الحكومة الانتقالية برئاسة المكلف بها محمد علاوي.

ومن المقرر ان يخرج الاجتماع بموقف موحد ازاء تشكيل الحكومة الانتقالية مع التأكيد على تطبيق الدستور والتعامل مع المؤسسات الرسمية في الاقليم بما يخص العلاقات مع بغداد.

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