سعيد مضيه - ما يمكث بالأرض وما تطويه الأراشيف

2020/02/24 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه ما يمكث في الأرض وما تطويه الأراشيفأصدرت الأمم المتحدة قائمة أعدتها مفوضية حقوق الإنسان تضم 112 شركة تعمل داخل المستعمرات اليهودية بالضفة ؛ واعتبرت حكومة فلسطين ذلك إنجازا للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية؛ وألحقت في سجل الإنجازات أيضا استنكار ألمانيا لقرار حكومة نتنياهو بناء آلاف الشقق الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين، ثم مطالبة الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله بالتخلي عن القرار.......

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