معلومات جديدة بشأن الشيخ العبيدي الذي اعتقلته القوات الامريكية بالانبار

2020/02/24 | 11:56 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني في الانبار، الاثنين، عن معلومات جديدة بشأن الشيخ معدي العبيدي الذي اعتقلته القوات الامريكية بالانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اعتقال الشيخ معدي العبيدي من قبل قوة اميركية في ناحية البغدادي، تم بناء مذكرة صادرة من القضاء العراقي وفق المادة ٤ ارهاب".

واضاف ان "العبيدي سلم الى قوات جهاز مكافحة الارهاب وهو الان محتجز لديهم".

وافاد مصدر امني في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيد الشيخ معدي العبيدي بعملية انزال جوي في ناحية البغدادي غرب الرمادي.

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