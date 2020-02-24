إعادة فتح بوابة شركة نفط ذي قار بعد ساعات من إغلاقها من قبل محتجين

2020/02/24 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي من محافظة ذي قار، الاثنين (24 شباط 2020)، بإعادة فتح بوابة شركة نفط ذي قار بعد ساع...





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