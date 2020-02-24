القوات الأمنية تطلق عمليتين لتعقب خلايا داعش في ديالى

2020/02/24 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين (24 شباط 2020)،بانطلاق عمليتين امنيتين في لتعقب داعش في شرق المحافظة وشمال شرقها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية في ديالى اطلقت عمليتين امنيتين في ان واحد الاولى ضمن محيط حوض الوقف (25 كم شمال شرق بعقوبة)، في اطراف (زاغنية والثانية) في حوض الندا (58 كم شرق بعقوبة) لتعقب خلايا تنظيم داعش".

واضاف، ان "العمليتين شاركت بهما مفارز الاستخبارات واجهزة امنية ساندة"، لافتا الى "انه تم تحديد 9 اهداف اجمالية لكلا العمليتين".

وتشهد ديالى زخماً في عدد العمليات الامنية في اطار ستراتيجية تهدف الى انهاء اي مضافات او اوكار لخلايا داعش.

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي من محافظة ذي قار، الاثنين (24 شباط 2020)، بإعادة فتح بوابة شركة نفط ذي قار بعد ساعات على إغلاقها من قبل محتجين من عوائل الشهداء في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة فتحت ابوابها بعد اغلقها

بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي بالحشد العشائري، قطري العبيدي، الاثنين (24 شباط 2020)، حقيقة ضلوع شيخ العشيرة الذي اعتقلته القوات الامريكية صباح اليوم، معدي العبيدي، بقصف قاعدة عين الأسد العسكرية من قبل إيران.

وقال العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (24 شباط 2020)، قيام القوات الامنية بحملة تفتيش عن مسلحين أطلقوا النار على ملعب و ’’كوفي شوب’’ وقتلوا 3 مواطنين في سامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إ

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