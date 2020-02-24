نزاع عائلي يودي بحياة شخصين ويصيب اثنين آخرين شمال ديالى

2020/02/24 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الإثنين (24 شباط، 2020) بأن أربعة مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بنزاع عائلي شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين قُتلا وأُصيب اثنين آخرين بجروح، إثر نزاع عائلي تطور الى استخدام الاسلحة النارية في إحدى قرى قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة)".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقا مشددا حول مكان الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق".

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو ائتلاف النصر النائب فالح الزيادي، الأحد (23 شباط، 2020) أن اجماعا سنيا، بشأن رفض حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لم يحصل حتى الآن.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لغاية هذا اللحظة لم يحدد

بغداد اليوم ـ بغداد

تلقى رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، الاحد، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق عل

بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الاحد (23 شباط 2020)، رفض القوى الكردية لأية شخصية تعطى صفة تمثيل المكون في كابينة المكلف بتكشيل الحكومة، محمد توفيق علاوي.

وقال محمود خوشناو، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

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