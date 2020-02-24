بحسب أخر اتفاق.. رصيد الكرد في حكومة محمد علاوي يرتفع.. وتحديد موعد الانتخابات المبكرة  

2020/02/24 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد زيارات عديدة للوفد الكردي إلى بغداد بشأن الاتفاق على تمرير حكومة محمد علاوي، يبدو أن الكرد وافقوا عليها بشروط، وهو البقاء على مكتسباتهم السياسية من وزارات ومناصب وبل أكثر ربما حسب ما كشفه الإعلامي في قناة الفرات ليث الجزائري في أحد برامجه.وقال الجزائري في برنامجه الذي بث يوم أمس الأحد […]

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