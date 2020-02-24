حكومة العملاء تتفق مع إيران على نقل فايروس كورونا إلى العراق

2020/02/24 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عمار البازي في كل دول العالم وعبر التاريخ القديم والحديث هناك عملاء….وهؤلاء العملاء لا يعملون بدون مقابل..فمثلا المخابرات المركزية الامريكية والبريطانية والإسرائيلية لهم ملايين العملاء من دول تناصب العدا ء...أكمل القراءة ←

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