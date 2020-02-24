كفاكم إنتهازية وإستخفاف بعقول الناس؟

2020/02/24 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صالح المحنّه في كل مناظراتهم وتصريحاتهم الإعلامية يلعنون المحاصصة ومن أسس لها وأنها السبب الرئيسي في تخلّف البلد واشاعة الفساد وانتشاره في جميع مفاصل الدولة ،هذا ما نراه ونسمعه في العلن...أكمل القراءة ←

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