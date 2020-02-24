دولة المكونات ودولة المواطنة

2020/02/24 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح الزبيدي انهيار الدولة العراقية بكيانها ومؤسساتها وهويتها بعد الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣, أسس نمطا جديدا من العلاقات بين مكونات الشعب الواحد, فمن المعروف ان الشعب العراقي يتكون من تعددية...أكمل القراءة ←

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