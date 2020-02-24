2020/02/24 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق : انخفاض لدرجات الحرارة لليومين المقبلين المستقلة ..توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد البلاد تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية مع انخفاض لدرجات الحرارة لليومين المقبلين.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت المستقلة نسخة منه ان “الطقس سيكون ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة […]

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