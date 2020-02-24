تحالف القوى يدعو عبر “العهد نيوز” القوى الشيعية الى استبدال علاوي

2020/02/24 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب عن تحالف القوى فالح العيساوي، الكتل الشيعية الى استبدال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال العيساوي لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “رئيس الحكومة المكلف لن يحصل في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية على العدد المطلوب لتمرير كابينته”.ودعا العيساوي “الكتل الشيعية الى استبدال علاوي بمرشح اخر”.

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