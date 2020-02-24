2020/02/24 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 23 في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية امنية لملاحقة فلول “ داعش” في خانقين بمحافظة ديالى.وقال آمر اللواء بشير مزاحم العنبكي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قوة من الفوج الرابع والاستخبارات والهندسة وسرية الاسناد في اللواء 23 في الحشد نفذت عملية دهم وتفتيش لعدد من القرى و زور نهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعثر على مضافات لـ”داعش” بعملية أمنية في خانقين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعثر على مضافات لـ”داعش” بعملية أمنية في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).