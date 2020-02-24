2020/02/24 | 12:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن حصولها على براءة أختراع في إنتاج مقاطع مختلفة من مواد صديقة للبيئة وأعتمادها في بناء مجمعات واطئة الكلفة ولإغراض أخرى للباحثة ذكـاء عبـد صالـح السعـدي.وذكر بيان للشركة وتلقته وكالة صدى، أن “براءة الاختراع تهدف الى تصنيع مقاطع مختلفة من مواد صديقة للبيئة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعـة تحصل علـى بـراءة اختـراع بإنتـاج مقاطـع مختلفـة مـن مـواد صديقـة للبيئـة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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