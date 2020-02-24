2020/02/24 | 12:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن تسجيل 7 مستحضرات دوائية لأول مرة في العراق.وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الخطة البحثية تتضمن إنتاج مستحضرات جديدة لمعالجة مختلف الامراض ومنها المزمنة بأشكال صيدلانية جديدة وبتصاميم فنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادوية سامراء تعلن عـن تسجيـل (7) مستحضرات جديـدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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