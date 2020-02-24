2020/02/24 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات الإثنين، ليصعد المعدن حوالي 25 دولاراً ويسجل أعلى مستوياته منذ عام 2013.

وتأتي القفزة في أسعار المعدن الأصفر مع زيادة مفاجئة في عدد الحالات التي ينتقل لها عدوى فيروس كورونا خارج الصين، الأمر أثار المخاوف من الضرر الذي قد يشهده النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت دراسة توقعت أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.1 تريليون دولار حال تفشي الكورونا على الصعيد العالمي.

ويتزاحم المستثمرون على حيازة الأصول الآمنة مثل الذهب في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي أو الجيوسياسي.

وبحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر نيسان بأكثر من 1.3 بالمائة أو ما يعادل 22.30 دولار ليصل إلى 1671.10 دولار للأوقية.

وكان الذهب سجل أكبر وتيرة صعود أسبوعي في 8 أشهر بارتفاع 3.9 بالمائة أو 62 دولاراً في الأسبوع الماضي.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن في نفس التوقيت بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 1667.95 دولار للأوقية، رابحاً 24.54 دولار.

وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 99.595.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع 25 دولاراً مع تزايد المخاوف بشأن الكورونا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع 25 دولاراً مع تزايد المخاوف بشأن الكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).