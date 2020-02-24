مصدر نيابي يعلن لـ”العهد نيوز” بدء اجتماع رئاسة البرلمان بخصوص جلسة منح الثقة

2020/02/24 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، بعقد رئاسة البرلمان اجتماعها المخصص للنظر بالطلب المقدم بخصوص عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد علاوي.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” إن “رئاسة البرلمان اجتمعت اليوم، للنظر بالطلب المقدم بخصوص عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد علاوي”.

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