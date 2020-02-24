ثلاثة ملفات للتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل

2020/02/24 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن وفداً من وزارة البيشمركة سيزور بغداد اليوم ،ويبحث ملفات التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل.

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