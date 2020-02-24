واع توثق الإجراءات في مطار بغداد للوقاية من كورونا

2020/02/24 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل إدارة مطار بغداد الدولي وبالتعاون مع الفرق التفتيشية لوزارة الصحة والجهات الساندة ،إجراءاتها الوقائية لفيروس "كورونا" في فحص المسافرين القادمين إلى البلاد.

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