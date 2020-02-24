2020/02/24 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد مجلس النواب، الإثنين (24 شباط، 2020) يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئاسة البرلمان تحدد الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي".

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يحدد الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان يحدد الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).