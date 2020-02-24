2020/02/24 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني يوم الاثنين عن قتل واعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش بعملية انزال جوي نفذتها القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد

وقالت الخلية في بيان اليوم ان جهاز مكافحة الارهاب وبجهد استخباري تم اكتشاف أهداف في وادي زغيتون ضمن قاطع محافظة كركوك.

واضاف البيان انه مباشرة نفذت العمليات الخاصة في الجهاز إنزالا جويا بإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنوا من خلاله قتل ثلاثة ارهابيين من المقربين لزعيم العصابات الداعشية واعتقال سبعة ارهابيين .



وعادت القوات الى قواعد انطلاقها بسلام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية وباسناد التحالف تنفذ انزالا جويا تقتل وتعتقل فيه 10 دواعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية وباسناد التحالف تنفذ انزالا جويا تقتل وتعتقل فيه 10 دواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).