نائب: عبد المهدي خالف النظام الداخلي لمجلس الوزراء بإعادة تكليف الدرجات الخاصة

2020/02/24 | 13:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب جمال المحمداوي، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي بمخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، من خلال إعادة تكليف المناصب العليا، محملا اياه التبعات القانونية لهذه المخالفة.وقال المحمداوي […]

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