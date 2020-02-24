القدو يشكك بانعقاد جلسة الأربعاء لهذا السبب..!

2020/02/24 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, اليوم الاثنين, حصول جلسة تشاورية المقرر عقدها اليوم بسبب عدم تواجد عدد كاف من النواب واستمرار الخلافات السياسية بشأن تشكيلة الوزارة المقبلة, فيما شكك بحصول اتفاق على عقد الجلسة الاستثنائية الأربعاء المقبل لذات الأسباب.وقال القدو, ان “عدد النواب المتواجدين في مجلس النواب انفار ولايتعدون […]

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