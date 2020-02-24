علاوي يتلقى دعمًا أمريكيًا مشروطًا.. ما هدفه؟

2020/02/24 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد أن رحب مبعوث الرئيس الأمريكي في العراق بريت ماكغورك، مطلع شباط/فبراير، بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة، حث وزير خارجية واشنطن، مايك بومبيو، علاوي، على حل الخلافات مع الكتل السنية والكردية، قبيل انعقاد الجلسة الاستثنائية الأربعاء 26 شباط/فبراير.

نائبة: ما تزال حظوظ علاوي ضعيفة في تمرير حكومته المرتقبة في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها الأربعاء

علاوي الذي يحظى بدعم غالبية الكتل الشيعية، مع أطراف تبدو ضعيفة من الكرد والسنة، ما تزال حظوظه ضعيفة، في تمرير حكومته المرتقبة في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها الأربعاء، وفقا لما ذكرته النائبة، ندى شاكر جودت.

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علاوي يغلق أبواب حكومته على "وزراء الخارج"

وتقول جودت لـ"ألترا عراق"، إن "حكومة علاوي المرتقبة على الرغم من الدعم الإقليمي والدولي الذي تحظى به إلا أنها تواجه عقبات كثيرة لا يمكن المضي بتمرير الكابينة دون حلها".

بينت أن "استمرار الخلافات حول التشكيلة الوزارية، سيؤدي إلى تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية إلى الأسبوع المقبل، وهذا ما يريده البعض من أجل استبعاد علاوي وتكليف شخصية أخرى تلبي متطلبات الكتل السياسية".

وفيما أبدت جودت تفاؤلها بحل الخلافات مع القوى السنية والكردية، خلال اليوميين المقبلين، حثّ بومبيو رئيس الوزراء العراقي المكلف على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد والسنة لضمان نجاح حكومته في الاضطلاع بالمهام الأساسية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بغداد، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه أن "بومبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا بعلاوي للتأكيد مجدداً على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدائم بعراق قوي ومزدهر وذي سيادة".

نائب بعد اتصال بوبميو: الوجود الأمريكي في العراق غير شرعي بالتالي الحكومة غير ملزمة بتوفير الحماية لقوات غير شرعية

وبحسب البيان "رحب وزير الخارجية الأمريكي بتعهد رئيس الوزراء المُكلف بإجراء انتخابات مبكرة بغية دعم النظام الديمقراطي في العراق".

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وفي الوقت الذي شدد فيه، وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة التزام العراق بحماية دبلوماسيي الولايات المتحدة وقوات التحالف والمنشآت التابعة لهما، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، إن "العراق ملتزم وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بتوفير الحماية لجميع البعثات الدبلوماسية".

وأكد عليوي، لـ"ألترا عراق"، أن "الوجود الأمريكي في العراق غير شرعي بالتالي الحكومة غير ملزمة بتوفير الحماية لقوات غير شرعية، لذا على واشنطن الإسراع في إخراج قواتها من البلاد".

وأشار إلى أن "واشنطن تحاول أن تقف إلى جانب علاوي وتدعمه، شريطة للإبقاء على قواتها، بالمقابل أن علاوي تعهد قبيل تكليفه بإخراج تلك القوات، لذا عليه أن يفي بعهده حال تشكيل حكومته، وإلا سيكون لنا موقف أخرى معه داخل البرلمان".

وفي مقابل ذلك، ذكرت السفارة في بيانها، أن "بومبيو استعرض مع علاوي حركة الاحتجاجات، ولا سيما الضرورة الحتمية المُلقاة على عاتق الحكومة القادمة بوضع حد لقتل المحتجين، والسعي لتحقيق العدالة للقتلى والجرحى والتعاطي مع مظالمهم المشروعة".

نائب: واشنطن تحاول أن تقف إلى جانب علاوي وتدعمه، شريطة للإبقاء على قواتها، بالمقابل أن علاوي تعهد قبيل تكليفه بإخراج تلك القوات

واتفق وزير الخارجية ورئيس الوزراء المكلف على أهمية الشروع بإجراء الإصلاحات التي من شأنها أن تمكن الحكومة من توفير حياة كريمة وازدهار وأمن للشعب العراقي، بحسب البيان.

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تقرير أمريكي يحذر واشنطن من دعم علاوي لسببين

إلى ذلك يستعد العراقيون للخروج بتظاهرة وصفت بـ"المليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، غدًا الثلاثاء 25 شباط/فبراير، لرفض تكليف علاوي وكابينته الوزارية، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

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تعهدات وتحديات جسيمة..



هل ينجح محمد توفيق علاوي؟

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