العراق.. مقتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح داخل

2020/02/24 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الاثنين، مقتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على مقهى وملعب بمحافظة صلاح الدين.

الخلية الأمنية، لم تكشف في بيانها ملابسات الحادث، واكتفت بالإشارة إلى ان مقتل الضحايا جاء في إطار "عملية تفتيش عن عناصر إرهابية".





وذكرت ان استهداف المدنيين، تم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في "كوفي شوب"، يقع في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.





وأضافت أن "الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخر"، مبينة أنها ستعلن عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وتشهد المحافضة مظاهرات مستمرة ضد الطبقة السياسية الحاكمة، ويستعمل النشطاء عادة المقاهي كمكان لاجتماعاتهم لتنسيق احتجاجاتهم.





وحسب أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، قتل أكثر من 500 متظاهر، منذ بداية الاحتجاج، مستهل أكتوبر الماضي.





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