وزير خارجية امريكا يكتب تفاصيل “مكالمتـه” مع علاوي على “تويتر” ..

2020/02/24 | 13:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، 24 شباط، 2020، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالمكلف برئاسة الحكومة العراقية، محمد توفيق علاوي.وقالت الوزارة في […]

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